Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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Index-Bewegung 09.07.2026 09:29:08

Freundlicher Handel in Wien: ATX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Freundlicher Handel in Wien: ATX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Beim ATX lassen sich aktuell erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr gewinnt der ATX im Wiener Börse-Handel 1,19 Prozent auf 6 452,71 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 181,231 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,183 Prozent auf 6 388,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6 376,56 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 457,12 Punkte, das Tagestief hingegen 6 387,88 Zähler.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, lag der ATX bei 6 008,65 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 5 655,52 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.07.2025, den Wert von 4 493,74 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,57 Prozent zu. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 4,20 Prozent auf 188,40 EUR), Erste Group Bank (+ 2,57 Prozent auf 115,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,43 Prozent auf 54,70 EUR), Palfinger (+ 2,20 Prozent auf 32,55 EUR) und STRABAG SE (+ 1,71 Prozent auf 89,10 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen voestalpine (-0,63 Prozent auf 41,22 EUR), OMV (-0,59 Prozent auf 58,60 EUR), Verbund (-0,52 Prozent auf 57,25 EUR), CA Immobilien (-0,21 Prozent auf 23,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,16 Prozent auf 30,65 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 37 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 45,987 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentaldaten

Die OMV-Aktie weist mit 7,20 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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