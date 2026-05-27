Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Kursentwicklung im Fokus
|
27.05.2026 12:26:57
Freundlicher Handel in Wien: ATX in Grün
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,95 Prozent höher bei 6 157,62 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 172,954 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,037 Prozent auf 6 097,66 Punkte an der Kurstafel, nach 6 099,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 159,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 094,35 Zählern.
ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,90 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 27.04.2026, einen Stand von 5 763,77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 701,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, stand der ATX bei 4 435,98 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,06 Prozent nach oben. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 3,72 Prozent auf 25,10 EUR), Wienerberger (+ 3,54 Prozent auf 24,54 EUR), Andritz (+ 3,34 Prozent auf 80,40 EUR), Palfinger (+ 2,94 Prozent auf 35,00 EUR) und PORR (+ 2,70 Prozent auf 36,15 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Verbund (-1,66 Prozent auf 59,30 EUR), AT S (AT&S) (-0,57 Prozent auf 139,20 EUR), OMV (-0,40 Prozent auf 62,55 EUR), Vienna Insurance (-0,16 Prozent auf 63,10 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,19 Prozent auf 102,80 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 103 376 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,27 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
17:58
|Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Wien: nachmittags Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
12:26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX in Grün (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
26.05.26
|Börse Wien: ATX Prime beendet den Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
26.05.26
|Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
26.05.26
|Pluszeichen in Wien: ATX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)