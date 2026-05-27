Freundlicher Handel in Wien: ATX in Grün

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,95 Prozent höher bei 6 157,62 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 172,954 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,037 Prozent auf 6 097,66 Punkte an der Kurstafel, nach 6 099,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 159,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 094,35 Zählern.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,90 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 27.04.2026, einen Stand von 5 763,77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 701,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, stand der ATX bei 4 435,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,06 Prozent nach oben. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 3,72 Prozent auf 25,10 EUR), Wienerberger (+ 3,54 Prozent auf 24,54 EUR), Andritz (+ 3,34 Prozent auf 80,40 EUR), Palfinger (+ 2,94 Prozent auf 35,00 EUR) und PORR (+ 2,70 Prozent auf 36,15 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Verbund (-1,66 Prozent auf 59,30 EUR), AT S (AT&S) (-0,57 Prozent auf 139,20 EUR), OMV (-0,40 Prozent auf 62,55 EUR), Vienna Insurance (-0,16 Prozent auf 63,10 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,19 Prozent auf 102,80 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 103 376 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,27 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at