Freundlicher Handel in Wien: ATX in Grün

Der ATX zeigt sich am Mittag kaum verändert.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 6 474,64 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 181,116 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 6 460,41 Punkte an der Kurstafel, nach 6 462,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 491,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 453,94 Zählern.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,797 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 25.05.2026, einen Stand von 6 148,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 404,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, stand der ATX bei 4 360,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,98 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 599,69 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 4,08 Prozent auf 229,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,53 Prozent auf 17,84 EUR), STRABAG SE (+ 2,00 Prozent auf 91,70 EUR), CA Immobilien (+ 1,51 Prozent auf 23,50 EUR) und PORR (+ 1,44 Prozent auf 45,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-3,65 Prozent auf 211,00 EUR), Lenzing (-2,34 Prozent auf 25,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,17 Prozent auf 29,45 EUR), voestalpine (-0,79 Prozent auf 42,96 EUR) und OMV (-0,64 Prozent auf 54,40 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 124 194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 44,939 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at