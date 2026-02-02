Freundlicher Handel in Wien: ATX klettert letztendlich

Der ATX befand sich am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Zum Handelsende notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,95 Prozent stärker bei 5 658,25 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 163,769 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,011 Prozent tiefer bei 5 604,26 Punkten, nach 5 604,90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 5 658,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 525,05 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.01.2026, lag der ATX noch bei 5 351,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 4 808,16 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 864,38 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,73 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 665,77 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9,19 Prozent auf 41,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,56 Prozent auf 16,04 EUR), Wienerberger (+ 2,29 Prozent auf 28,54 EUR), Vienna Insurance (+ 2,26 Prozent auf 67,80 EUR) und BAWAG (+ 2,04 Prozent auf 140,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Verbund (-1,86 Prozent auf 60,80 EUR), Lenzing (-1,18 Prozent auf 25,20 EUR), EVN (-0,88 Prozent auf 28,20 EUR), OMV (-0,82 Prozent auf 49,64 EUR) und CA Immobilien (-0,40 Prozent auf 25,02 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 383 124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,525 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die CPI Europe-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

