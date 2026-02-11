Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX-Marktbericht
|
11.02.2026 17:59:39
Freundlicher Handel in Wien: ATX klettert zum Handelsende
Am Mittwoch ging es im ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 1,45 Prozent auf 5 807,55 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 167,077 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 5 724,31 Punkten, nach 5 724,31 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 707,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 807,55 Punkten.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 2,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 403,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 858,93 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.02.2025, den Stand von 3 936,03 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,52 Prozent zu Buche. Bei 5 807,55 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell OMV (+ 3,75 Prozent auf 55,30 EUR), BAWAG (+ 3,55 Prozent auf 139,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,37 Prozent auf 34,50 EUR), voestalpine (+ 2,24 Prozent auf 44,78 EUR) und Andritz (+ 2,13 Prozent auf 74,15 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Vienna Insurance (-1,52 Prozent auf 64,90 EUR), CPI Europe (-1,31 Prozent auf 15,83 EUR), DO (-1,26 Prozent auf 188,80 EUR), Lenzing (-0,89 Prozent auf 27,70 EUR) und UNIQA Insurance (-0,64 Prozent auf 15,56 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 553 471 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,486 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,25 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lenzing AG
|
13.02.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Wiener Börse-Handel ATX fällt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
12.02.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Aufschläge in Wien: ATX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, buy (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, Kauf (EQS Group)
|
11.02.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|02.08.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|72,35
|-0,96%
|BAWAG
|130,90
|-1,95%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,90
|-0,13%
|DO & CO
|209,50
|4,85%
|Erste Group Bank AG
|102,00
|-4,05%
|Lenzing AG
|27,65
|0,91%
|OMV AG
|54,65
|-1,09%
|Österreichische Post AG
|34,70
|0,73%
|Schoeller-Bleckmann
|34,40
|-1,01%
|UNIQA Insurance AG
|15,64
|1,82%
|Vienna Insurance
|62,80
|-0,16%
|voestalpine AG
|44,82
|-0,18%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 622,58
|-1,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.