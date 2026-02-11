Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

ATX-Marktbericht 11.02.2026 17:59:39

Freundlicher Handel in Wien: ATX klettert zum Handelsende

Der ATX entwickelte sich am Mittwoch positiv.

Am Mittwoch ging es im ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 1,45 Prozent auf 5 807,55 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 167,077 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 5 724,31 Punkten, nach 5 724,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 707,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 807,55 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 2,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 403,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 858,93 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.02.2025, den Stand von 3 936,03 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,52 Prozent zu Buche. Bei 5 807,55 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell OMV (+ 3,75 Prozent auf 55,30 EUR), BAWAG (+ 3,55 Prozent auf 139,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,37 Prozent auf 34,50 EUR), voestalpine (+ 2,24 Prozent auf 44,78 EUR) und Andritz (+ 2,13 Prozent auf 74,15 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Vienna Insurance (-1,52 Prozent auf 64,90 EUR), CPI Europe (-1,31 Prozent auf 15,83 EUR), DO (-1,26 Prozent auf 188,80 EUR), Lenzing (-0,89 Prozent auf 27,70 EUR) und UNIQA Insurance (-0,64 Prozent auf 15,56 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 553 471 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,486 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,25 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Analysen zu Erste Group Bank AG

mehr Analysen
03.02.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 72,35 -0,96% Andritz AG
BAWAG 130,90 -1,95% BAWAG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,90 -0,13% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 209,50 4,85% DO & CO
Erste Group Bank AG 102,00 -4,05% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 27,65 0,91% Lenzing AG
OMV AG 54,65 -1,09% OMV AG
Österreichische Post AG 34,70 0,73% Österreichische Post AG
Schoeller-Bleckmann 34,40 -1,01% Schoeller-Bleckmann
UNIQA Insurance AG 15,64 1,82% UNIQA Insurance AG
Vienna Insurance 62,80 -0,16% Vienna Insurance
voestalpine AG 44,82 -0,18% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 622,58 -1,44%

