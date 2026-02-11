Freundlicher Handel in Wien: ATX klettert zum Handelsende

Am Mittwoch ging es im ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 1,45 Prozent auf 5 807,55 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 167,077 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 5 724,31 Punkten, nach 5 724,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 707,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 807,55 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 2,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 403,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 858,93 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.02.2025, den Stand von 3 936,03 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,52 Prozent zu Buche. Bei 5 807,55 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell OMV (+ 3,75 Prozent auf 55,30 EUR), BAWAG (+ 3,55 Prozent auf 139,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,37 Prozent auf 34,50 EUR), voestalpine (+ 2,24 Prozent auf 44,78 EUR) und Andritz (+ 2,13 Prozent auf 74,15 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Vienna Insurance (-1,52 Prozent auf 64,90 EUR), CPI Europe (-1,31 Prozent auf 15,83 EUR), DO (-1,26 Prozent auf 188,80 EUR), Lenzing (-0,89 Prozent auf 27,70 EUR) und UNIQA Insurance (-0,64 Prozent auf 15,56 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 553 471 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,486 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,25 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at