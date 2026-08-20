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20.08.2026 09:28:41
Freundlicher Handel in Wien: ATX legt zum Handelsstart zu
Um 09:10 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,19 Prozent auf 6 605,60 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 186,382 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,041 Prozent stärker bei 6 595,59 Punkten in den Handel, nach 6 592,91 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 615,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6 595,59 Einheiten.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,90 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 396,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, stand der ATX bei 5 904,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, stand der ATX noch bei 4 808,39 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,43 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Zählern.
Tops und Flops im ATX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 60,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,21 Prozent auf 150,80 EUR), STRABAG SE (+ 1,19 Prozent auf 85,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 31,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,59 Prozent auf 119,70 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil UNIQA Insurance (-2,11 Prozent auf 17,62 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,21 Prozent auf 28,55 EUR), Lenzing (-1,08 Prozent auf 22,80 EUR), voestalpine (-0,63 Prozent auf 44,38 EUR) und OMV (-0,22 Prozent auf 68,40 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 17 481 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,119 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,69 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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