Freundlicher Handel in Wien: ATX letztendlich im Aufwind

Letztendlich ging der ATX nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 5 129,90 Punkten aus dem Handel. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 149,388 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 5 129,53 Punkten, nach 5 129,53 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 5 094,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 132,11 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 0,959 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 4 836,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, bewegte sich der ATX bei 4 629,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wurde der ATX mit 3 628,39 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 40,28 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 141,91 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 1,86 Prozent auf 38,40 EUR), BAWAG (+ 1,49 Prozent auf 122,50 EUR), Raiffeisen (+ 0,88 Prozent auf 36,68 EUR), Erste Group Bank (+ 0,66 Prozent auf 98,60 EUR) und Wienerberger (+ 0,35 Prozent auf 28,60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-3,62 Prozent auf 30,65 EUR), PORR (-3,59 Prozent auf 30,90 EUR), Verbund (-2,68 Prozent auf 61,70 EUR), DO (-2,55 Prozent auf 190,80 EUR) und Andritz (-2,26 Prozent auf 62,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 330 352 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,496 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die CPI Europe-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 9,14 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at