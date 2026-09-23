Freundlicher Handel in Wien: ATX liegt im Plus

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,37 Prozent auf 6 946,04 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 195,110 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,012 Prozent auf 6 921,19 Punkte an der Kurstafel, nach 6 920,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 6 921,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 018,45 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2,21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6 631,80 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Wert von 6 545,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der ATX auf 4 641,44 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 29,79 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7 018,45 Punkte. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Raiffeisen (+ 3,00 Prozent auf 65,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,41 Prozent auf 122,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,97 Prozent auf 208,50 EUR), CA Immobilien (+ 0,66 Prozent auf 22,85 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,32 Prozent auf 18,54 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen PORR (-6,12 Prozent auf 33,00 EUR), Wienerberger (-1,71 Prozent auf 17,80 EUR), STRABAG SE (-1,30 Prozent auf 106,00 EUR), Österreichische Post (-1,12 Prozent auf 30,80 EUR) und DO (-0,73 Prozent auf 189,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die PORR-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 186 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,65 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at