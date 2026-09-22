Freundlicher Handel in Wien: ATX mit Zuschlägen

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,34 Prozent stärker bei 6 924,09 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 192,729 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,097 Prozent auf 6 907,26 Punkte an der Kurstafel, nach 6 900,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6 942,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 868,73 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der ATX mit 6 631,80 Punkten gehandelt. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 6 594,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 608,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 29,38 Prozent aufwärts. Bei 6 942,22 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,63 Prozent auf 199,40 EUR), Wienerberger (+ 3,26 Prozent auf 18,03 EUR), DO (+ 2,96 Prozent auf 194,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,66 Prozent auf 73,50 EUR) und Raiffeisen (+ 1,11 Prozent auf 63,65 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen UNIQA Insurance (-1,70 Prozent auf 18,48 EUR), Vienna Insurance (-1,68 Prozent auf 70,10 EUR), voestalpine (-1,22 Prozent auf 45,32 EUR), STRABAG SE (-1,10 Prozent auf 107,60 EUR) und OMV (-0,50 Prozent auf 70,35 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 191 544 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46,148 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Titel

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at