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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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Wiener Börse-Handel im Fokus 22.05.2026 15:59:03

Freundlicher Handel in Wien: ATX nachmittags im Plus

Freundlicher Handel in Wien: ATX nachmittags im Plus

Der ATX macht am fünften Tag der Woche Gewinne.

Am Freitag steigt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1,30 Prozent auf 5 987,34 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 167,026 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,010 Prozent auf 5 911,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5 910,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 6 005,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 910,66 Punkten erreichte.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, notierte der ATX bei 5 809,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5 807,44 Punkten auf. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 4 404,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 14,41 Prozent auf 133,40 EUR), Lenzing (+ 3,11 Prozent auf 24,85 EUR), Andritz (+ 2,18) Prozent auf 75,10 EUR), BAWAG (+ 2,08 Prozent auf 152,40 EUR) und Wienerberger (+ 1,68 Prozent auf 22,96 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-2,84 Prozent auf 34,15 EUR), Verbund (-2,67 Prozent auf 60,10 EUR), PORR (-1,75 Prozent auf 33,70 EUR), CA Immobilien (-1,17 Prozent auf 25,25 EUR) und EVN (-0,34 Prozent auf 28,90 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 179 987 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38,200 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,26 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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