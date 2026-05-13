Warimpex Aktie

Warimpex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82720 / ISIN: AT0000827209

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Performance im Blick 13.05.2026 12:27:00

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Mittag auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Mittag auf grünem Terrain

Der ATX Prime gewinnt derzeit an Fahrt.

Um 12:10 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,24 Prozent auf 2 898,16 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 2 891,25 Punkte an der Kurstafel, nach 2 891,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 889,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 924,83 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,456 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 869,37 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 2 799,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der ATX Prime auf 2 211,77 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 9,03 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 16,00 Prozent auf 2,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,42 Prozent auf 101,60 EUR), Frequentis (+ 3,88 Prozent auf 72,20 EUR), FACC (+ 2,63 Prozent auf 14,06 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 2,20 Prozent auf 79,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Warimpex (-3,80 Prozent auf 0,48 EUR), Wienerberger (-3,69 Prozent auf 23,00 EUR), Polytec (-2,27 Prozent auf 4,30 EUR), PORR (-1,81 Prozent auf 38,05 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,04 Prozent auf 5,70 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 464 729 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 38,841 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,88 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Warimpex

mehr Nachrichten

Analysen zu Warimpex

mehr Analysen
23.06.22 Warimpex kaufen Erste Group Bank
17.12.21 Warimpex buy Erste Group Bank
10.09.21 Warimpex buy Erste Group Bank
01.07.21 Warimpex kaufen Erste Group Bank
18.01.21 Warimpex kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 103,00 0,98% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 97,65 0,72% Erste Group Bank AG
FACC AG 14,50 4,47% FACC AG
Frequentis 69,40 0,73% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 5,56 -2,46% Kapsch TrafficCom AG
Mayr-Melnhof Karton AG 79,90 2,44% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 61,50 0,57% OMV AG
Polytec 4,60 2,22% Polytec
PORR AG 36,50 -3,69% PORR AG
Rosenbauer 58,80 2,44% Rosenbauer
Warimpex 0,48 -3,80% Warimpex
Wienerberger AG 23,42 2,63% Wienerberger AG
Wolford AG 2,76 -4,83% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,53 1,15% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 932,08 0,79%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es nach oben. Der US-Markt dürfte höher eröffnen. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen