Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Nachmittag freundlich

Um 15:42 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 2,29 Prozent aufwärts auf 3 064,84 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent fester bei 2 996,31 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 996,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 993,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 094,39 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,01 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 2 891,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 661,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 206,49 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,30 Prozent zu. Bei 3 094,39 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wienerberger (+ 5,77 Prozent auf 23,48 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,59 Prozent auf 151,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 5,39 Prozent auf 80,20 EUR), DO (+ 5,18 Prozent auf 203,00 EUR) und ZUMTOBEL (+ 4,86 Prozent auf 4,10 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Addiko Bank (-1,96 Prozent auf 25,00 EUR), Semperit (-0,67 Prozent auf 14,85 EUR), OMV (-0,51 Prozent auf 58,45 EUR), Verbund (-0,35 Prozent auf 57,75 EUR) und Rosenbauer (-0,32 Prozent auf 62,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 268 508 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,384 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at