Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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ATX Prime-Performance im Fokus 27.10.2026 15:58:26

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Nachmittag freundlich

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Nachmittag freundlich

Der ATX Prime gewinnt heute an Fahrt.

Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 2,07 Prozent auf 3 145,31 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 3 081,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 081,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 077,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 146,46 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 401,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 131,42 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der ATX Prime bei 2 338,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 18,33 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 9,78 Prozent auf 152,60 EUR), FACC (+ 6,00 Prozent auf 13,78 EUR), Raiffeisen (+ 5,19 Prozent auf 56,70 EUR), STRABAG SE (+ 4,77 Prozent auf 101,00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 4,07 Prozent auf 17,38 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Lenzing (-4,51 Prozent auf 9,95 EUR), UBM Development (-3,44 Prozent auf 14,05 EUR), AMAG (-3,33 Prozent auf 31,90 EUR) und OMV (-2,54 Prozent auf 72,85 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 448 651 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,438 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AMAG 31,20 -5,45% AMAG
AT & S (AT&S) 155,00 11,51% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 107,20 2,98% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,85 1,19% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 13,90 6,92% FACC AG
Lenzing AG 9,90 -4,99% Lenzing AG
OMV AG 71,85 -3,88% OMV AG
Raiffeisen 56,45 4,73% Raiffeisen
STRABAG SE 101,60 5,39% STRABAG SE
UBM Development AG 14,05 -3,44% UBM Development AG
UNIQA Insurance AG 17,56 5,15% UNIQA Insurance AG
Wolford AG 2,18 0,00% Wolford AG

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ATX Prime 3 157,02 2,45%

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