Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Performance im Fokus
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27.10.2026 15:58:26
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Nachmittag freundlich
Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 2,07 Prozent auf 3 145,31 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 3 081,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 081,43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 077,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 146,46 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 401,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 131,42 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der ATX Prime bei 2 338,73 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 18,33 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 9,78 Prozent auf 152,60 EUR), FACC (+ 6,00 Prozent auf 13,78 EUR), Raiffeisen (+ 5,19 Prozent auf 56,70 EUR), STRABAG SE (+ 4,77 Prozent auf 101,00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 4,07 Prozent auf 17,38 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Lenzing (-4,51 Prozent auf 9,95 EUR), UBM Development (-3,44 Prozent auf 14,05 EUR), AMAG (-3,33 Prozent auf 31,90 EUR) und OMV (-2,54 Prozent auf 72,85 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 448 651 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,438 Mrd. Euro.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
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|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
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|Erste Group Bank kaufen
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|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
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|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
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|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
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|Erste Group Bank buy
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|Barclays Capital
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|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
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|Baader Bank
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|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|31,20
|-5,45%
|AT & S (AT&S)
|155,00
|11,51%
|Erste Group Bank AG
|107,20
|2,98%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,85
|1,19%
|FACC AG
|13,90
|6,92%
|Lenzing AG
|9,90
|-4,99%
|OMV AG
|71,85
|-3,88%
|Raiffeisen
|56,45
|4,73%
|STRABAG SE
|101,60
|5,39%
|UBM Development AG
|14,05
|-3,44%
|UNIQA Insurance AG
|17,56
|5,15%
|Wolford AG
|2,18
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 157,02
|2,45%
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