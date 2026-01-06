Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime beendet den Handel mit Gewinnen

Am Dienstag ging es im ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0,33 Prozent auf 2 688,59 Punkte nach oben. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 2 680,07 Punkte an der Kurstafel, nach 2 679,79 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 659,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 690,11 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, mit 2 525,91 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 364,31 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 06.01.2025, einen Wert von 1 836,50 Punkten auf.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Kapsch TrafficCom (+ 3,51 Prozent auf 5,90 EUR), Rosenbauer (+ 2,85 Prozent auf 46,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,63 Prozent auf 38,30 EUR), Lenzing (+ 2,08 Prozent auf 24,55 EUR) und FACC (+ 1,73 Prozent auf 11,74 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Addiko Bank (-4,70 Prozent auf 22,30 EUR), Frequentis (-3,85 Prozent auf 75,00 EUR), Marinomed Biotech (-2,62 Prozent auf 18,60 EUR), CPI Europe (-1,34 Prozent auf 15,52 EUR) und UNIQA Insurance (-1,28 Prozent auf 15,38 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 419 903 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,76 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

