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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Wiener Börse-Handel im Blick 16.03.2026 17:58:58

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Mit dem ATX Prime ging es schlussendlich aufwärts.

Der ATX Prime stieg im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,62 Prozent auf 2 634,46 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent stärker bei 2 618,26 Punkten, nach 2 618,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 645,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 603,37 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 16.02.2026, einen Wert von 2 823,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 569,99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, einen Stand von 2 160,65 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,892 Prozent ein. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 588,71 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,56 Prozent auf 52,70 EUR), Warimpex (+ 4,18 Prozent auf 0,50 EUR), Palfinger (+ 2,77 Prozent auf 35,25 EUR), Verbund (+ 2,69 Prozent auf 66,75 EUR) und Addiko Bank (+ 2,34 Prozent auf 26,20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Semperit (-2,85 Prozent auf 11,58 EUR), Rosenbauer (-2,44 Prozent auf 48,00 EUR), UNIQA Insurance (-1,73 Prozent auf 14,74 EUR), Vienna Insurance (-1,61 Prozent auf 61,10 EUR) und EVN (-1,43 Prozent auf 27,65 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 425 257 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 35,515 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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