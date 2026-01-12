Erste Group Bank Aktie

Marktbericht 12.01.2026 17:58:34

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime beendet die Montagssitzung im Plus

Der ATX Prime beendete den Handelstag im Plus.

Am Montag kletterte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,61 Prozent auf 2 701,37 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,003 Prozent auf 2 685,08 Punkte an der Kurstafel, nach 2 685,00 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 667,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 701,37 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 536,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 331,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 1 821,58 Punkten auf.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,08 Prozent auf 34,15 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,80 Prozent auf 32,75 EUR), Polytec (+ 3,61 Prozent auf 3,44 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,40 Prozent auf 6,08 EUR) und Addiko Bank (+ 2,13 Prozent auf 24,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil DO (-3,21 Prozent auf 211,00 EUR), PORR (-2,52 Prozent auf 32,85 EUR), Semperit (-2,23 Prozent auf 13,14 EUR), Wolford (-1,88 Prozent auf 3,14 EUR) und ZUMTOBEL (-1,41 Prozent auf 3,49 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 358 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime hat die Polytec-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 8,92 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

