FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|Index im Fokus
|
16.04.2026 09:29:00
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr klettert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,35 Prozent auf 2 920,54 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 910,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2 910,44 Punkten am Vortag.
Bei 2 910,44 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 925,04 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX Prime auf Jahressicht
Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,79 Prozent zu. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 16.03.2026, einen Wert von 2 634,46 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wies der ATX Prime 2 716,26 Punkte auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 16.04.2025, bei 1 977,92 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,87 Prozent nach oben. Bei 2 929,43 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 4,10 Prozent auf 73,60 EUR), FACC (+ 1,98 Prozent auf 14,44 EUR), Lenzing (+ 1,24 Prozent auf 24,55 EUR), Wienerberger (+ 1,21 Prozent auf 25,08 EUR) und voestalpine (+ 1,19 Prozent auf 42,48 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-6,67 Prozent auf 2,80 EUR), Marinomed Biotech (-3,62 Prozent auf 13,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,82 Prozent auf 5,40 EUR), CPI Europe (-1,15 Prozent auf 15,52 EUR) und Frequentis (-0,87 Prozent auf 79,90 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 571 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,249 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus
Die Warimpex-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 7,36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
09:29
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Wien: ATX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Wiener Börse-Handel ATX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Wien: ATX Prime schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15.04.26
|Verluste in Wien: ATX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15.04.26
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
15.04.26
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Wienerberger AG
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|11.05.17
|Wienerberger Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|29,90
|0,00%
|AT & S (AT&S)
|73,70
|4,24%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,52
|-1,15%
|Erste Group Bank AG
|106,20
|-0,09%
|FACC AG
|14,44
|1,98%
|Frequentis
|79,90
|-0,87%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,40
|-1,82%
|Lenzing AG
|24,55
|1,24%
|Marinomed Biotech AG
|13,30
|-3,62%
|OMV AG
|58,05
|-0,34%
|Raiffeisen
|46,26
|0,30%
|voestalpine AG
|42,48
|1,19%
|Warimpex
|0,48
|0,00%
|Wienerberger AG
|25,14
|1,45%
|Wolford AG
|2,80
|-6,67%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 920,95
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX freundlich -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Leitindex präsentiert sich stabil. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag mit Zuschlägen.