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Index im Fokus 16.04.2026 09:29:00

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der ATX Prime knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr klettert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,35 Prozent auf 2 920,54 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 910,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2 910,44 Punkten am Vortag.

Bei 2 910,44 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 925,04 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,79 Prozent zu. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 16.03.2026, einen Wert von 2 634,46 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wies der ATX Prime 2 716,26 Punkte auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 16.04.2025, bei 1 977,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,87 Prozent nach oben. Bei 2 929,43 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 4,10 Prozent auf 73,60 EUR), FACC (+ 1,98 Prozent auf 14,44 EUR), Lenzing (+ 1,24 Prozent auf 24,55 EUR), Wienerberger (+ 1,21 Prozent auf 25,08 EUR) und voestalpine (+ 1,19 Prozent auf 42,48 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-6,67 Prozent auf 2,80 EUR), Marinomed Biotech (-3,62 Prozent auf 13,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,82 Prozent auf 5,40 EUR), CPI Europe (-1,15 Prozent auf 15,52 EUR) und Frequentis (-0,87 Prozent auf 79,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 571 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,249 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Warimpex-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 7,36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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AMAG 29,90 0,00% AMAG
AT & S (AT&S) 73,70 4,24% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,52 -1,15% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 106,20 -0,09% Erste Group Bank AG
FACC AG 14,44 1,98% FACC AG
Frequentis 79,90 -0,87% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 5,40 -1,82% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 24,55 1,24% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 13,30 -3,62% Marinomed Biotech AG
OMV AG 58,05 -0,34% OMV AG
Raiffeisen 46,26 0,30% Raiffeisen
voestalpine AG 42,48 1,19% voestalpine AG
Warimpex 0,48 0,00% Warimpex
Wienerberger AG 25,14 1,45% Wienerberger AG
Wolford AG 2,80 -6,67% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 920,95 0,36%

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