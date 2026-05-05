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Marktbericht 05.05.2026 15:59:03

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Der ATX Prime befindet sich am Nachmittag im Aufwind.

Am Dienstag geht es im ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,52 Prozent auf 2 851,48 Punkte aufwärts. Zuvor ging der ATX Prime 0,055 Prozent stärker bei 2 838,18 Punkten in den Handel, nach 2 836,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 831,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 866,46 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 2 706,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 801,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wies der ATX Prime 2 115,92 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,27 Prozent nach oben. Bei 2 953,91 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell voestalpine (+ 2,33 Prozent auf 43,10 EUR), STRABAG SE (+ 2,25 Prozent auf 90,90 EUR), BAWAG (+ 1,81 Prozent auf 146,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,74 Prozent auf 99,30 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,38 Prozent auf 16,16 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-21,74 Prozent auf 9,00 EUR), Raiffeisen (-2,45 Prozent auf 43,84 EUR), Frequentis (-2,08 Prozent auf 70,60 EUR), Österreichische Post (-1,57 Prozent auf 31,25 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,41 Prozent auf 76,70 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 255 691 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,588 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die Warimpex-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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