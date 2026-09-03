Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|Index-Bewegung
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03.09.2026 09:28:52
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus
Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,15 Prozent auf 3 325,06 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 320,13 Punkten, nach 3 320,13 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 325,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 313,86 Punkten erreichte.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,318 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 3 240,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 012,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 291,74 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 25,09 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 363,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 3,91 Prozent auf 4,25 EUR), voestalpine (+ 1,35 Prozent auf 45,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,22 Prozent auf 18,20 EUR), Semperit (+ 1,16 Prozent auf 17,50 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,12 Prozent auf 72,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-8,40 Prozent auf 2,18 EUR), AMAG (-1,81 Prozent auf 27,10 EUR), EVN (-1,56 Prozent auf 28,45 EUR), Rosenbauer (-1,22 Prozent auf 64,60 EUR) und Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,40 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 16 874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,702 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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