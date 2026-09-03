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Index-Bewegung 03.09.2026 09:28:52

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am vierten Tag der Woche fort.

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,15 Prozent auf 3 325,06 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 320,13 Punkten, nach 3 320,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 325,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 313,86 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,318 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 3 240,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 012,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 291,74 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 25,09 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 363,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 3,91 Prozent auf 4,25 EUR), voestalpine (+ 1,35 Prozent auf 45,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,22 Prozent auf 18,20 EUR), Semperit (+ 1,16 Prozent auf 17,50 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,12 Prozent auf 72,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-8,40 Prozent auf 2,18 EUR), AMAG (-1,81 Prozent auf 27,10 EUR), EVN (-1,56 Prozent auf 28,45 EUR), Rosenbauer (-1,22 Prozent auf 64,60 EUR) und Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,40 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 16 874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,702 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AMAG 27,50 -0,36% AMAG
Erste Group Bank AG 123,80 1,64% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,85 -0,17% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 53,00 0,00% Flughafen Wien AG
Marinomed Biotech AG 4,24 -5,78% Marinomed Biotech AG
OMV AG 68,85 -1,85% OMV AG
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Wienerberger AG 18,68 0,65% Wienerberger AG
Wolford AG 2,38 0,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,10 0,24% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 340,20 0,60%

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Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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