Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime im Plus

Um 12:10 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 1,46 Prozent auf 2 966,21 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,010 Prozent auf 2 923,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 923,50 Punkten am Vortag.

Bei 2 966,61 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 923,61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 2,37 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 22.04.2026, den Stand von 2 876,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 886,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, wurde der ATX Prime mit 2 216,81 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 11,59 Prozent zu Buche. Bei 2 973,28 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 10,63 Prozent auf 129,00 EUR), Raiffeisen (+ 3,17 Prozent auf 47,56 EUR), STRABAG SE (+ 2,86 Prozent auf 89,90 EUR), Frequentis (+ 2,82 Prozent auf 72,80 EUR) und Lenzing (+ 2,49 Prozent auf 24,70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-4,91 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-3,57 Prozent auf 2,70 EUR), Verbund (-2,02 Prozent auf 60,50 EUR), Polytec (-1,40 Prozent auf 4,23 EUR) und ZUMTOBEL (-1,12 Prozent auf 3,53 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 98 489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,200 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Die ZUMTOBEL-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at