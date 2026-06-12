Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime klettert am Mittag kräftig

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 3,20 Prozent höher bei 3 092,04 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 2 996,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 996,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 094,39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 993,31 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,92 Prozent. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 891,29 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 12.03.2026, einen Wert von 2 661,50 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 206,49 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,32 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 094,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit DO (+ 8,81 Prozent auf 210,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,27 Prozent auf 153,40 EUR), Wienerberger (+ 6,76) Prozent auf 23,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 5,78 Prozent auf 80,50 EUR) und ZUMTOBEL (+ 5,37 Prozent auf 4,12 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-3,85 Prozent auf 10,00 EUR), OMV (-1,79 Prozent auf 57,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,51 Prozent auf 5,22 EUR), Polytec (-1,08 Prozent auf 4,58 EUR) und Semperit (-0,33 Prozent auf 14,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 182 803 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,384 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 7,83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at