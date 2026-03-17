Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime klettert am Nachmittag

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,02 Prozent höher bei 2 661,21 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,010 Prozent fester bei 2 634,73 Punkten, nach 2 634,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 666,48 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 633,87 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 836,77 Punkte. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 571,01 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 17.03.2025, einen Wert von 2 165,85 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0,115 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 588,71 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 4,20 Prozent auf 74,40 EUR), FACC (+ 3,84 Prozent auf 15,14 EUR), Vienna Insurance (+ 3,60 Prozent auf 63,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,85 Prozent auf 15,16 EUR) und Raiffeisen (+ 2,19 Prozent auf 38,24 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Warimpex (-5,62 Prozent auf 0,47 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,08 Prozent auf 89,50 EUR), UBM Development (-1,92 Prozent auf 17,90 EUR), AMAG (-1,86 Prozent auf 26,40 EUR) und Marinomed Biotech (-1,71 Prozent auf 17,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Verbund-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 193 970 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,496 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at