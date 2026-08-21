Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime legt zum Handelsstart zu

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 3 242,41 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,018 Prozent auf 3 229,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 230,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 227,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 244,46 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 2,23 Prozent. Vor einem Monat, am 21.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 202,97 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 923,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 403,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 21,98 Prozent zu Buche. Bei 3 337,77 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,10 Prozent auf 146,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,96 Prozent auf 78,00 EUR), voestalpine (+ 1,44 Prozent auf 43,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,05 Prozent auf 17,34 EUR) und Österreichische Post (+ 0,81 Prozent auf 31,10 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Frequentis (-2,66 Prozent auf 69,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,32 Prozent auf 4,63 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,33 Prozent auf 29,75 EUR), ZUMTOBEL (-1,25 Prozent auf 3,95 EUR) und Palfinger (-0,84 Prozent auf 29,55 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 34 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 46,226 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6,62 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at