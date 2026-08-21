Mayr-Melnhof Karton Aktie

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WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

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ATX Prime-Performance im Blick 21.08.2026 09:28:40

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime legt zum Handelsstart zu

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime legt zum Handelsstart zu

Aktueller Marktbericht zum ATX Prime.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 3 242,41 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,018 Prozent auf 3 229,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 230,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 227,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 244,46 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 2,23 Prozent. Vor einem Monat, am 21.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 202,97 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 923,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 403,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 21,98 Prozent zu Buche. Bei 3 337,77 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,10 Prozent auf 146,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,96 Prozent auf 78,00 EUR), voestalpine (+ 1,44 Prozent auf 43,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,05 Prozent auf 17,34 EUR) und Österreichische Post (+ 0,81 Prozent auf 31,10 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Frequentis (-2,66 Prozent auf 69,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,32 Prozent auf 4,63 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,33 Prozent auf 29,75 EUR), ZUMTOBEL (-1,25 Prozent auf 3,95 EUR) und Palfinger (-0,84 Prozent auf 29,55 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 34 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 46,226 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6,62 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 148,40 3,78% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 120,80 0,58% Erste Group Bank AG
Frequentis 69,60 -2,66% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 4,63 -2,32% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 79,10 3,40% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 68,95 -0,07% OMV AG
Österreichische Post AG 31,10 0,81% Österreichische Post AG
Palfinger AG 30,00 0,67% Palfinger AG
Raiffeisen 61,20 0,33% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 29,95 -0,66% Schoeller-Bleckmann
UNIQA Insurance AG 17,44 1,63% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 43,76 1,81% voestalpine AG
ZUMTOBEL AG 3,95 -1,25% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 253,91 0,72%

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