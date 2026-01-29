OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|ATX Prime im Fokus
|
29.01.2026 12:26:55
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime mittags in Grün
Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr 0,24 Prozent auf 2 795,17 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent fester bei 2 788,41 Punkten in den Handel, nach 2 788,37 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 799,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 786,77 Punkten.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,01 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 29.12.2025, den Stand von 2 607,45 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 29.10.2025, bei 2 332,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 1 910,46 Punkte.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,15 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 799,64 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 6,25 Prozent auf 3,06 EUR), Raiffeisen (+ 2,68 Prozent auf 42,86 EUR), OMV (+ 1,53 Prozent auf 50,50 EUR), Rosenbauer (+ 1,25 Prozent auf 48,50 EUR) und CA Immobilien (+ 1,03 Prozent auf 25,44 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-2,97 Prozent auf 17,95 EUR), Wienerberger (-2,08 Prozent auf 28,20 EUR), Lenzing (-2,05 Prozent auf 26,30 EUR), DO (-1,81 Prozent auf 195,20 EUR) und PORR (-1,69 Prozent auf 34,85 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 123 162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42,680 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,22 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
