Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime nachmittags im Plus

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,76 Prozent fester bei 2 932,06 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,049 Prozent auf 2 911,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2 910,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 909,48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 937,39 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 2 877,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, stand der ATX Prime bei 2 883,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 2 171,15 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,30 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 973,28 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Raiffeisen (+ 3,41 Prozent auf 47,34 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,84 Prozent auf 34,45 EUR), Frequentis (+ 2,12 Prozent auf 82,00 EUR), CPI Europe (+ 2,08 Prozent auf 15,72 EUR) und FACC (+ 1,94 Prozent auf 13,66 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Marinomed Biotech (-7,34 Prozent auf 10,10 EUR), AMAG (-1,77 Prozent auf 27,80 EUR), Rosenbauer (-1,67 Prozent auf 59,00 EUR), Palfinger (-1,54 Prozent auf 35,10 EUR) und Polytec (-1,15 Prozent auf 4,30 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 187 839 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,394 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at