ATX Prime

3 159,01
-36,01
-1,13 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index-Bewegung 05.11.2026 15:58:51

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime nachmittags stärker

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime nachmittags stärker

Für den ATX Prime geht es am Nachmittag aufwärts.

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,78 Prozent höher bei 3 223,11 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 198,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 198,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 262,43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 182,56 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 308,71 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 3 301,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 378,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 21,25 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Verbund (+ 6,56 Prozent auf 73,95 EUR), Lenzing (+ 5,75 Prozent auf 12,14 EUR), Wienerberger (+ 3,91 Prozent auf 18,09 EUR), Polytec (+ 3,73 Prozent auf 4,17 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 2,97 Prozent auf 3,81 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-8,88 Prozent auf 119,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,81 Prozent auf 65,80 EUR), Frequentis (-2,56 Prozent auf 60,90 EUR), Wolford (-0,93 Prozent auf 2,14 EUR) und OMV (-0,83 Prozent auf 71,80 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 331 971 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,642 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,01 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 105,80 -3,99% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 111,50 -0,80% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 30,85 0,65% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 58,90 -1,01% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 3,80 3,26% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 11,74 -4,55% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 66,80 1,06% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 71,75 -1,37% OMV AG
Polytec 4,16 2,72% Polytec
Verbund AG 72,70 -3,52% Verbund AG
Wienerberger AG 17,34 -2,42% Wienerberger AG
Wolford AG 2,16 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 159,01 -1,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen