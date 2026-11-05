Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime nachmittags stärker

Für den ATX Prime geht es am Nachmittag aufwärts.

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,78 Prozent höher bei 3 223,11 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 198,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 198,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 262,43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 182,56 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 308,71 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 3 301,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 378,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 21,25 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Verbund (+ 6,56 Prozent auf 73,95 EUR), Lenzing (+ 5,75 Prozent auf 12,14 EUR), Wienerberger (+ 3,91 Prozent auf 18,09 EUR), Polytec (+ 3,73 Prozent auf 4,17 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 2,97 Prozent auf 3,81 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-8,88 Prozent auf 119,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,81 Prozent auf 65,80 EUR), Frequentis (-2,56 Prozent auf 60,90 EUR), Wolford (-0,93 Prozent auf 2,14 EUR) und OMV (-0,83 Prozent auf 71,80 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 331 971 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,642 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,01 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at