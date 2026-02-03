Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Der ATX Prime gewann am Abend an Wert.

Am Dienstag legte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 1,32 Prozent auf 2 842,57 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 805,41 Punkten in den Handel, nach 2 805,41 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 805,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 842,98 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 658,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 409,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 897,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6,94 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 842,98 Punkte. Bei 2 638,17 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 12,02 Prozent auf 46,60 EUR), Wienerberger (+ 2,80 Prozent auf 29,34 EUR), Palfinger (+ 2,74) Prozent auf 37,50 EUR), Frequentis (+ 2,66 Prozent auf 84,80 EUR) und Rosenbauer (+ 2,54 Prozent auf 48,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Marinomed Biotech (-4,59 Prozent auf 17,65 EUR), DO (-1,32 Prozent auf 194,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,67 Prozent auf 5,90 EUR), CPI Europe (-0,51 Prozent auf 15,70 EUR) und UBM Development (-0,49 Prozent auf 20,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 448 522 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,525 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die CPI Europe-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

