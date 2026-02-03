AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime aktuell 03.02.2026 17:59:22

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Der ATX Prime gewann am Abend an Wert.

Am Dienstag legte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 1,32 Prozent auf 2 842,57 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 805,41 Punkten in den Handel, nach 2 805,41 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 805,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 842,98 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 658,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 409,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 897,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6,94 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 842,98 Punkte. Bei 2 638,17 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 12,02 Prozent auf 46,60 EUR), Wienerberger (+ 2,80 Prozent auf 29,34 EUR), Palfinger (+ 2,74) Prozent auf 37,50 EUR), Frequentis (+ 2,66 Prozent auf 84,80 EUR) und Rosenbauer (+ 2,54 Prozent auf 48,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Marinomed Biotech (-4,59 Prozent auf 17,65 EUR), DO (-1,32 Prozent auf 194,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,67 Prozent auf 5,90 EUR), CPI Europe (-0,51 Prozent auf 15,70 EUR) und UBM Development (-0,49 Prozent auf 20,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 448 522 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,525 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die CPI Europe-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palfinger AG

mehr Nachrichten

Analysen zu AT & S (AT&S)

mehr Analysen
02.02.26 AT & S buy Deutsche Bank AG
05.11.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
04.11.25 AT & S buy Erste Group Bank
15.10.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
16.09.25 AT & S Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 50,50 8,37% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,95 1,59% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 194,20 -0,10% DO & CO
Erste Group Bank AG 108,50 -2,08% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,30 1,38% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 84,20 -0,71% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 5,86 -0,68% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 17,65 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 52,95 5,27% OMV AG
Palfinger AG 38,95 3,87% Palfinger AG
Rosenbauer 47,20 -2,68% Rosenbauer
UBM Development AG 20,00 -0,99% UBM Development AG
Wienerberger AG 29,54 0,68% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 853,22 0,37%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen schwächer
Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen