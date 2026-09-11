Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|Index-Bewegung
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11.09.2026 15:58:32
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime steigt am Freitagnachmittag
Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,36 Prozent auf 3 383,95 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,020 Prozent stärker bei 3 372,43 Punkten, nach 3 371,77 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 392,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 370,02 Punkten erreichte.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,409 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 3 288,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 996,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 318,31 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 27,30 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 392,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit STRABAG SE (+ 3,89 Prozent auf 106,80 EUR), PORR (+ 2,49 Prozent auf 37,10 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,27 Prozent auf 4,50 EUR), Wienerberger (+ 1,83 Prozent auf 18,33 EUR) und OMV (+ 1,20 Prozent auf 71,65 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-3,08 Prozent auf 22,00 EUR), Rosenbauer (-2,13 Prozent auf 64,40 EUR), Vienna Insurance (-1,91 Prozent auf 71,80 EUR), Semperit (-1,37 Prozent auf 18,00 EUR) und DO (-1,11 Prozent auf 196,80 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 233 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,391 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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