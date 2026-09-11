Marinomed Biotech Aktie

Marinomed Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 11.09.2026 15:58:32

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime steigt am Freitagnachmittag

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime steigt am Freitagnachmittag

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,36 Prozent auf 3 383,95 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,020 Prozent stärker bei 3 372,43 Punkten, nach 3 371,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 392,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 370,02 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,409 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 3 288,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 996,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 318,31 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 27,30 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 392,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit STRABAG SE (+ 3,89 Prozent auf 106,80 EUR), PORR (+ 2,49 Prozent auf 37,10 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,27 Prozent auf 4,50 EUR), Wienerberger (+ 1,83 Prozent auf 18,33 EUR) und OMV (+ 1,20 Prozent auf 71,65 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-3,08 Prozent auf 22,00 EUR), Rosenbauer (-2,13 Prozent auf 64,40 EUR), Vienna Insurance (-1,91 Prozent auf 71,80 EUR), Semperit (-1,37 Prozent auf 18,00 EUR) und DO (-1,11 Prozent auf 196,80 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 233 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,391 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vienna Insurance

mehr Nachrichten

Analysen zu Rosenbauer

mehr Analysen
11.08.26 Rosenbauer buy Baader Bank
14.04.26 Rosenbauer buy Baader Bank
14.04.26 Rosenbauer buy Baader Bank
27.06.25 Rosenbauer buy Baader Bank
15.05.25 Rosenbauer kaufen Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DO & CO 197,80 -0,60% DO & CO
Erste Group Bank AG 122,00 -0,08% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 22,00 -3,08% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 4,50 2,27% Marinomed Biotech AG
OMV AG 71,85 1,48% OMV AG
PORR AG 37,20 2,76% PORR AG
Rosenbauer 64,20 -2,43% Rosenbauer
Semperit AG Holding 18,00 -1,37% Semperit AG Holding
STRABAG SE 106,20 3,31% STRABAG SE
Vienna Insurance 71,60 -2,19% Vienna Insurance
Wienerberger AG 18,20 1,11% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 3,98 1,02% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 378,94 0,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen