Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
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10.08.2026 09:28:28
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime steigt zum Handelsstart
Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,07 Prozent höher bei 3 279,88 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 3 277,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 277,74 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 277,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 285,88 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 189,18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der ATX Prime bei 2 910,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 2 358,81 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3,76 Prozent auf 149,00 EUR), Rosenbauer (+ 3,42 Prozent auf 66,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,78 Prozent auf 18,32 EUR), Polytec (+ 1,24 Prozent auf 4,90 EUR) und Telekom Austria (+ 1,00 Prozent auf 10,06 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Flughafen Wien (-2,71 Prozent auf 50,20 EUR), BAWAG (-0,82 Prozent auf 181,40 EUR), voestalpine (-0,65 Prozent auf 45,84 EUR), CPI Europe (-0,52 Prozent auf 15,42 EUR) und Erste Group Bank (-0,50 Prozent auf 119,40 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX Prime weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46,614 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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