Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime verbucht mittags kräftige Zuschläge

Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 3,42 Prozent fester bei 3 249,67 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,012 Prozent auf 3 142,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 142,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 142,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 253,10 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 3,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Wert von 3 295,49 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Stand von 3 276,71 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Stand von 2 384,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22,25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 6,63 Prozent auf 60,35 EUR), Erste Group Bank (+ 6,44 Prozent auf 114,10 EUR), Lenzing (+ 5,80 Prozent auf 11,68 EUR), BAWAG (+ 4,63 Prozent auf 165,00 EUR) und DO (+ 4,12 Prozent auf 215,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Polytec (-2,42 Prozent auf 4,03 EUR), UBM Development (-1,76 Prozent auf 13,95 EUR), Flughafen Wien (-1,12 Prozent auf 52,80 EUR) und Frequentis (-0,31 Prozent auf 65,00 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 232 119 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,302 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,24 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at