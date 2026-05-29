CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|ATX Prime-Entwicklung
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29.05.2026 15:58:47
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag fester
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,71 Prozent stärker bei 3 038,64 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,044 Prozent fester bei 2 988,82 Punkten in den Handel, nach 2 987,50 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 044,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 988,82 Punkten lag.
ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,70 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 29.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 881,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 2 840,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wies der ATX Prime 2 220,56 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,31 Prozent aufwärts. Bei 3 046,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 5,38 Prozent auf 2,74 EUR), PORR (+ 5,23 Prozent auf 40,25 EUR), DO (+ 4,63 Prozent auf 194,40 EUR), Raiffeisen (+ 4,25 Prozent auf 49,50 EUR) und CPI Europe (+ 3,96 Prozent auf 15,74 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), Marinomed Biotech (-3,50 Prozent auf 9,65 EUR), Addiko Bank (-2,21 Prozent auf 26,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,18 Prozent auf 5,38 EUR) und Andritz (-0,64 Prozent auf 78,00 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 210 308 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 39,501 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick
In diesem Jahr hat die ZUMTOBEL-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 7,42 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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