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WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

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ATX Prime-Entwicklung 14.04.2026 17:58:39

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels im Plus

So bewegte sich der ATX Prime zum Handelsende.

Der ATX Prime sprang im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,72 Prozent auf 2 918,64 Punkte an. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,088 Prozent auf 2 871,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 869,37 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 871,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 925,04 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 2 618,16 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 2 698,49 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 1 935,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 9,80 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 925,04 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell BAWAG (+ 7,51 Prozent auf 151,80 EUR), Frequentis (+ 6,78 Prozent auf 78,70 EUR), Rosenbauer (+ 4,33 Prozent auf 53,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,22 Prozent auf 69,10 EUR) und Wolford (+ 2,68 Prozent auf 3,06 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Verbund (-2,52 Prozent auf 63,85 EUR), EVN (-2,23 Prozent auf 28,45 EUR), OMV (-1,01 Prozent auf 58,80 EUR), Telekom Austria (-0,73 Prozent auf 9,54 EUR) und Addiko Bank (-0,72 Prozent auf 27,60 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 669 213 Aktien gehandelt. Mit 40,317 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,89 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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