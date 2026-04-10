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Marktbericht 10.04.2026 17:59:00

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain

Am Freitag zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Freitag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 2,78 Prozent stärker bei 2 877,67 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 800,08 Zählern und damit 0,004 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 799,96 Punkte).

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 878,58 Punkte, das Tagestief hingegen 2 793,60 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 6,32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, lag der ATX Prime bei 2 710,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 685,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wurde der ATX Prime mit 1 874,88 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,26 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 11,79 Prozent auf 27,50 EUR), Raiffeisen (+ 10,66 Prozent auf 44,24 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 6,98 Prozent auf 93,50 EUR), Rosenbauer (+ 6,30 Prozent auf 50,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 4,80 Prozent auf 103,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Marinomed Biotech (-5,15 Prozent auf 12,90 EUR), OMV (-1,90 Prozent auf 59,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,11 Prozent auf 5,34 EUR), CPI Europe (-0,51 Prozent auf 15,60 EUR) und UBM Development (-0,28 Prozent auf 17,75 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 1 118 188 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 38,918 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 7,04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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