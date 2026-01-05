Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Am Montag steht der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,33 Prozent im Plus bei 2 679,79 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,505 Prozent höher bei 2 658,06 Punkten in den Handel, nach 2 644,70 Punkten am Vortag.

Bei 2 654,40 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 679,79 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 525,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 2 377,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, lag der ATX Prime bei 1 823,02 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 8,80 Prozent auf 30,90 EUR), Semperit (+ 4,23 Prozent auf 12,82 EUR), Warimpex (+ 4,05 Prozent auf 0,49 EUR), Palfinger (+ 3,55 Prozent auf 35,00 EUR) und Addiko Bank (+ 3,08 Prozent auf 23,40 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Rosenbauer (-1,94 Prozent auf 45,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,04 Prozent auf 5,70 EUR), Raiffeisen (-0,90 Prozent auf 37,32 EUR), CA Immobilien (-0,62 Prozent auf 22,40 EUR) und Marinomed Biotech (-0,52 Prozent auf 19,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 406 565 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,350 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

In diesem Jahr hat die Polytec-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at