Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen
Am Montag steht der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,33 Prozent im Plus bei 2 679,79 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,505 Prozent höher bei 2 658,06 Punkten in den Handel, nach 2 644,70 Punkten am Vortag.
Bei 2 654,40 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 679,79 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX Prime seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 525,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 2 377,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, lag der ATX Prime bei 1 823,02 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 8,80 Prozent auf 30,90 EUR), Semperit (+ 4,23 Prozent auf 12,82 EUR), Warimpex (+ 4,05 Prozent auf 0,49 EUR), Palfinger (+ 3,55 Prozent auf 35,00 EUR) und Addiko Bank (+ 3,08 Prozent auf 23,40 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Rosenbauer (-1,94 Prozent auf 45,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,04 Prozent auf 5,70 EUR), Raiffeisen (-0,90 Prozent auf 37,32 EUR), CA Immobilien (-0,62 Prozent auf 22,40 EUR) und Marinomed Biotech (-0,52 Prozent auf 19,10 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 406 565 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,350 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
In diesem Jahr hat die Polytec-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Rosenbauermehr Analysen
|27.06.25
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|15.05.25
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|17.02.25
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|10.12.24
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|18.07.24
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|23,40
|3,08%
|CA Immobilien
|22,40
|-0,62%
|Erste Group Bank AG
|105,00
|1,06%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,85
|1,64%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,70
|-1,04%
|Marinomed Biotech AG
|19,10
|-0,52%
|OMV AG
|48,40
|0,25%
|Palfinger AG
|35,00
|3,55%
|Polytec
|3,36
|0,90%
|Raiffeisen
|37,32
|-0,90%
|Rosenbauer
|45,60
|-1,94%
|Schoeller-Bleckmann
|30,90
|8,80%
|Semperit AG Holding
|12,82
|4,23%
|Warimpex
|0,49
|4,05%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 679,79
|1,33%
