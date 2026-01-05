Rosenbauer Aktie

Rosenbauer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554

ATX Prime-Marktbericht 05.01.2026 17:58:35

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Montag steht der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,33 Prozent im Plus bei 2 679,79 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,505 Prozent höher bei 2 658,06 Punkten in den Handel, nach 2 644,70 Punkten am Vortag.

Bei 2 654,40 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 679,79 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 525,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 2 377,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, lag der ATX Prime bei 1 823,02 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 8,80 Prozent auf 30,90 EUR), Semperit (+ 4,23 Prozent auf 12,82 EUR), Warimpex (+ 4,05 Prozent auf 0,49 EUR), Palfinger (+ 3,55 Prozent auf 35,00 EUR) und Addiko Bank (+ 3,08 Prozent auf 23,40 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Rosenbauer (-1,94 Prozent auf 45,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,04 Prozent auf 5,70 EUR), Raiffeisen (-0,90 Prozent auf 37,32 EUR), CA Immobilien (-0,62 Prozent auf 22,40 EUR) und Marinomed Biotech (-0,52 Prozent auf 19,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 406 565 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,350 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

In diesem Jahr hat die Polytec-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

