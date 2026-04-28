Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende auf grünem Terrain

So bewegte sich der ATX Prime am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Am Dienstag schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 2 858,24 Punkten ab. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,037 Prozent auf 2 853,87 Punkte an der Kurstafel, nach 2 852,81 Punkten am Vortag.

Bei 2 878,09 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 842,85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 618,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 788,37 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, lag der ATX Prime bei 2 045,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,53 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 953,91 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 3,01 Prozent auf 13,70 EUR), Rosenbauer (+ 2,86 Prozent auf 57,60 EUR), Raiffeisen (+ 2,04 Prozent auf 45,02 EUR), OMV (+ 1,71 Prozent auf 59,50 EUR) und Wolford (+ 1,41 Prozent auf 2,88 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Mayr-Melnhof Karton (-5,39 Prozent auf 80,70 EUR), Verbund (-4,45 Prozent auf 62,25 EUR), AT S (AT&S) (-4,35 Prozent auf 87,90 EUR), Frequentis (-4,10 Prozent auf 72,50 EUR) und Polytec (-2,39 Prozent auf 3,67 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 446 422 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 38,743 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,94 zu Buche schlagen. Mit 7,69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at