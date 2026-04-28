PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
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28.04.2026 17:58:46
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende auf grünem Terrain
Am Dienstag schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 2 858,24 Punkten ab. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,037 Prozent auf 2 853,87 Punkte an der Kurstafel, nach 2 852,81 Punkten am Vortag.
Bei 2 878,09 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 842,85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 618,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 788,37 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, lag der ATX Prime bei 2 045,17 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,53 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 953,91 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 3,01 Prozent auf 13,70 EUR), Rosenbauer (+ 2,86 Prozent auf 57,60 EUR), Raiffeisen (+ 2,04 Prozent auf 45,02 EUR), OMV (+ 1,71 Prozent auf 59,50 EUR) und Wolford (+ 1,41 Prozent auf 2,88 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Mayr-Melnhof Karton (-5,39 Prozent auf 80,70 EUR), Verbund (-4,45 Prozent auf 62,25 EUR), AT S (AT&S) (-4,35 Prozent auf 87,90 EUR), Frequentis (-4,10 Prozent auf 72,50 EUR) und Polytec (-2,39 Prozent auf 3,67 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 446 422 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 38,743 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,94 zu Buche schlagen. Mit 7,69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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