Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 11.09.2026 17:58:49

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.

Am Freitag ging es im ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 0,21 Prozent auf 3 378,94 Punkte aufwärts. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,020 Prozent fester bei 3 372,43 Punkten, nach 3 371,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 369,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 392,50 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,260 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 288,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, notierte der ATX Prime bei 2 996,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 318,31 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 27,12 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 392,50 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit STRABAG SE (+ 3,31 Prozent auf 106,20 EUR), Polytec (+ 3,03 Prozent auf 5,10 EUR), Frequentis (+ 2,89) Prozent auf 67,70 EUR), PORR (+ 2,76 Prozent auf 37,20 EUR) und Marinomed Biotech (+ 2,27 Prozent auf 4,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Lenzing (-3,08 Prozent auf 22,00 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 166,40 EUR), Rosenbauer (-2,43 Prozent auf 64,20 EUR), Vienna Insurance (-2,19 Prozent auf 71,60 EUR) und Verbund (-1,47 Prozent auf 60,40 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 402 967 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47,391 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Mit 6,52 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Verbund AG

mehr Analysen
10.09.26 Verbund verkaufen Baader Bank
17.08.26 Verbund Equal weight Barclays Capital
14.08.26 Verbund Underperform RBC Capital Markets
06.08.26 Verbund Sell UBS AG
30.07.26 Verbund Equal weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 166,40 -2,46% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 122,00 -0,08% Erste Group Bank AG
Frequentis 67,70 2,89% Frequentis
Lenzing AG 22,00 -3,08% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 4,50 2,27% Marinomed Biotech AG
OMV AG 71,85 1,48% OMV AG
Polytec 5,10 3,03% Polytec
PORR AG 37,20 2,76% PORR AG
Rosenbauer 64,20 -2,43% Rosenbauer
STRABAG SE 106,20 3,31% STRABAG SE
Verbund AG 60,40 -1,47% Verbund AG
Vienna Insurance 71,60 -2,19% Vienna Insurance
Wienerberger AG 18,20 1,11% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 3,98 1,02% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 378,94 0,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen