Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Index im Blick
|
11.09.2026 17:58:49
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
Am Freitag ging es im ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 0,21 Prozent auf 3 378,94 Punkte aufwärts. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,020 Prozent fester bei 3 372,43 Punkten, nach 3 371,77 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 369,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 392,50 Punkten.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,260 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 288,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, notierte der ATX Prime bei 2 996,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 318,31 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 27,12 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 392,50 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit STRABAG SE (+ 3,31 Prozent auf 106,20 EUR), Polytec (+ 3,03 Prozent auf 5,10 EUR), Frequentis (+ 2,89) Prozent auf 67,70 EUR), PORR (+ 2,76 Prozent auf 37,20 EUR) und Marinomed Biotech (+ 2,27 Prozent auf 4,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Lenzing (-3,08 Prozent auf 22,00 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 166,40 EUR), Rosenbauer (-2,43 Prozent auf 64,20 EUR), Vienna Insurance (-2,19 Prozent auf 71,60 EUR) und Verbund (-1,47 Prozent auf 60,40 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 402 967 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47,391 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Mit 6,52 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Verbund AG
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.09.26
|ATX aktuell: ATX klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
11.09.26
|ATX-Handel aktuell: ATX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in Wien: ATX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
11.09.26
|Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.09.26
|ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.09.26
|Handel in Wien: ATX Prime sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu Verbund AG
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|30.07.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|30.07.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|06.08.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|04.03.24
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.23
|Verbund Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|166,40
|-2,46%
|Erste Group Bank AG
|122,00
|-0,08%
|Frequentis
|67,70
|2,89%
|Lenzing AG
|22,00
|-3,08%
|Marinomed Biotech AG
|4,50
|2,27%
|OMV AG
|71,85
|1,48%
|Polytec
|5,10
|3,03%
|PORR AG
|37,20
|2,76%
|Rosenbauer
|64,20
|-2,43%
|STRABAG SE
|106,20
|3,31%
|Verbund AG
|60,40
|-1,47%
|Vienna Insurance
|71,60
|-2,19%
|Wienerberger AG
|18,20
|1,11%
|ZUMTOBEL AG
|3,98
|1,02%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 378,94
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.