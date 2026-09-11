Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Am Freitag ging es im ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 0,21 Prozent auf 3 378,94 Punkte aufwärts. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,020 Prozent fester bei 3 372,43 Punkten, nach 3 371,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 369,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 392,50 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,260 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 288,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, notierte der ATX Prime bei 2 996,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 318,31 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 27,12 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 392,50 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit STRABAG SE (+ 3,31 Prozent auf 106,20 EUR), Polytec (+ 3,03 Prozent auf 5,10 EUR), Frequentis (+ 2,89) Prozent auf 67,70 EUR), PORR (+ 2,76 Prozent auf 37,20 EUR) und Marinomed Biotech (+ 2,27 Prozent auf 4,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Lenzing (-3,08 Prozent auf 22,00 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 166,40 EUR), Rosenbauer (-2,43 Prozent auf 64,20 EUR), Vienna Insurance (-2,19 Prozent auf 71,60 EUR) und Verbund (-1,47 Prozent auf 60,40 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 402 967 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47,391 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Mit 6,52 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at