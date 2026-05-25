Warimpex Aktie
WKN: 82720 / ISIN: AT0000827209
|ATX Prime-Performance im Fokus
|
25.05.2026 09:28:04
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart auf grünem Terrain
Um 09:10 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,38 Prozent fester bei 2 998,94 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 958,83 Zählern und damit 0,022 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 958,18 Punkte).
Bei 2 958,24 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 000,11 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 848,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der ATX Prime 2 865,95 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der ATX Prime mit 2 206,60 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,82 Prozent aufwärts. Bei 3 000,11 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit DO (+ 6,63 Prozent auf 193,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,35 Prozent auf 137,80 EUR), Wienerberger (+ 2,62 Prozent auf 23,52 EUR), Raiffeisen (+ 2,11 Prozent auf 47,32 EUR) und PORR (+ 2,04 Prozent auf 35,05 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-5,80 Prozent auf 2,60 EUR), Marinomed Biotech (-2,60 Prozent auf 9,35 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,72 Prozent auf 5,72 EUR), Warimpex (-1,18 Prozent auf 0,50 EUR) und OMV (-0,72 Prozent auf 62,20 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,180 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,96 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.05.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
22.05.26
|ATX aktuell: ATX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
22.05.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime im Plus (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX am Mittag fester (finanzen.at)
|
22.05.26
|ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)