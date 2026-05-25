Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart auf grünem Terrain

Der ATX Prime hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:10 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,38 Prozent fester bei 2 998,94 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 958,83 Zählern und damit 0,022 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 958,18 Punkte).

Bei 2 958,24 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 000,11 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 848,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der ATX Prime 2 865,95 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der ATX Prime mit 2 206,60 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,82 Prozent aufwärts. Bei 3 000,11 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit DO (+ 6,63 Prozent auf 193,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,35 Prozent auf 137,80 EUR), Wienerberger (+ 2,62 Prozent auf 23,52 EUR), Raiffeisen (+ 2,11 Prozent auf 47,32 EUR) und PORR (+ 2,04 Prozent auf 35,05 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-5,80 Prozent auf 2,60 EUR), Marinomed Biotech (-2,60 Prozent auf 9,35 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,72 Prozent auf 5,72 EUR), Warimpex (-1,18 Prozent auf 0,50 EUR) und OMV (-0,72 Prozent auf 62,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,180 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,96 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at