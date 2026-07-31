Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Kursentwicklung im Fokus
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31.07.2026 09:28:47
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 1,20 Prozent höher bei 3 217,96 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,032 Prozent auf 3 178,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 179,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 221,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 175,33 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,29 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der ATX Prime auf 3 177,12 Punkte taxiert. Der ATX Prime stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 2 865,52 Punkten. Der ATX Prime wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Wert von 2 269,62 Punkten auf.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,06 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 8,78 Prozent auf 146,20 EUR), Andritz (+ 2,22 Prozent auf 83,00 EUR), FACC (+ 2,20) Prozent auf 16,76 EUR), Vienna Insurance (+ 2,16 Prozent auf 70,80 EUR) und Verbund (+ 2,09 Prozent auf 58,55 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-2,95 Prozent auf 4,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,91 Prozent auf 82,10 EUR), Flughafen Wien (-0,78 Prozent auf 51,00 EUR), Semperit (-0,68 Prozent auf 14,60 EUR) und Telekom Austria (-0,60 Prozent auf 10,02 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 45 178 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,006 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
2026 weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 7,05 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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