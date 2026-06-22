Freundlicher Handel in Wien: ATX schließt mit Gewinnen

Letztendlich legte der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,03 Prozent auf 6 594,82 Punkte zu. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 180,784 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,014 Prozent auf 6 526,69 Punkte an der Kurstafel, nach 6 527,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 520,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 599,69 Punkten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der ATX einen Stand von 5 982,75 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5 194,82 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 4 334,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 23,23 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,75 Prozent auf 239,00 EUR), voestalpine (+ 2,88 Prozent auf 44,96 EUR), STRABAG SE (+ 2,42 Prozent auf 88,80 EUR), Andritz (+ 2,05 Prozent auf 79,60 EUR) und Raiffeisen (+ 1,47 Prozent auf 55,25 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-5,08 Prozent auf 27,10 EUR), EVN (-1,85 Prozent auf 29,25 EUR), Palfinger (-1,47 Prozent auf 33,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,26 Prozent auf 31,25 EUR) und DO (-0,92 Prozent auf 215,00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 515 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 45,405 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at