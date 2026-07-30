Freundlicher Handel in Wien: ATX steigt letztendlich

Am Donnerstag verbuchte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 2,44 Prozent auf 6 454,79 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 177,919 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,003 Prozent leichter bei 6 300,70 Punkten, nach 6 300,88 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6 265,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 467,50 Punkten lag.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,039 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, bewegte sich der ATX bei 6 464,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5 794,70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der ATX einen Stand von 4 582,90 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 20,61 Prozent nach oben. Bei 6 599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 12,75 Prozent auf 134,40 EUR), Andritz (+ 9,43 Prozent auf 81,20 EUR), Lenzing (+ 6,38 Prozent auf 23,35 EUR), BAWAG (+ 4,05 Prozent auf 174,90 EUR) und Raiffeisen (+ 3,11 Prozent auf 58,05 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Verbund (-2,63 Prozent auf 57,35 EUR), voestalpine (-0,67 Prozent auf 44,62 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 29,15 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 17,82 EUR) und DO (+ 0,75 Prozent auf 202,50 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 501 437 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,239 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,53 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at