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26.08.2026 17:58:26
Freundlicher Handel in Wien: ATX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus
Der ATX stieg im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,29 Prozent auf 6 758,44 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 186,326 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,034 Prozent auf 6 670,03 Punkte an der Kurstafel, nach 6 672,27 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 758,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 648,89 Zählern.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 1,90 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 455,88 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 6 099,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 703,65 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 26,28 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 780,42 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 4,13 Prozent auf 45,88 EUR), PORR (+ 3,70 Prozent auf 40,65 EUR), Wienerberger (+ 2,91 Prozent auf 20,16 EUR), Palfinger (+ 2,46 Prozent auf 31,25 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,22 Prozent auf 138,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen CA Immobilien (-1,05 Prozent auf 23,50 EUR), OMV (-0,29 Prozent auf 67,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,10 EUR), Raiffeisen (+ 0,16 Prozent auf 62,85 EUR) und Verbund (+ 0,34 Prozent auf 58,90 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 330 138 Aktien gehandelt. Mit 47,546 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
Die OMV-Aktie weist mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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