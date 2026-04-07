Freundlicher Handel in Wien: ATX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Beim ATX lassen sich am Dienstag erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr gewinnt der ATX im Wiener Börse-Handel 0,41 Prozent auf 5 479,84 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 159,654 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,011 Prozent auf 5 456,80 Punkte an der Kurstafel, nach 5 457,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 450,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 495,71 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Wert von 5 403,65 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, notierte der ATX bei 5 410,14 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 07.04.2025, einen Stand von 3 623,56 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,39 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,11 Prozent auf 36,50 EUR), BAWAG (+ 1,07 Prozent auf 132,70 EUR), Andritz (+ 0,99 Prozent auf 61,50 EUR), STRABAG SE (+ 0,91 Prozent auf 88,80 EUR) und Palfinger (+ 0,88 Prozent auf 34,50 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-1,86 Prozent auf 58,10 EUR), Verbund (-0,29 Prozent auf 68,00 EUR), Erste Group Bank (+ 0,16 Prozent auf 94,25 EUR), OMV (+ 0,24 Prozent auf 63,05 EUR) und Österreichische Post (+ 0,29 Prozent auf 35,10 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 64 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,549 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at