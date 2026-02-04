Freundlicher Handel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels steigen

Am Mittwoch tendierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,37 Prozent stärker bei 2 853,22 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 842,57 Punkten in den Handel, nach 2 842,57 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 825,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 855,52 Einheiten.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 2,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 2 658,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 384,39 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 04.02.2025, einen Stand von 1 895,74 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,34 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 855,52 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8,37 Prozent auf 50,50 EUR), Lenzing (+ 7,06 Prozent auf 27,30 EUR), OMV (+ 5,27 Prozent auf 52,95 EUR), Telekom Austria (+ 4,77 Prozent auf 9,45 EUR) und Palfinger (+ 3,87 Prozent auf 38,95 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Addiko Bank (-3,02 Prozent auf 25,70 EUR), Rosenbauer (-2,68 Prozent auf 47,20 EUR), Erste Group Bank (-2,08 Prozent auf 108,50 EUR), BAWAG (-1,77 Prozent auf 139,10 EUR) und PORR (-1,39 Prozent auf 35,50 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 655 056 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,836 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

2026 weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 8,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

