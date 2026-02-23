Freundlicher Handel in Wien: Das macht der ATX aktuell

Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,14 Prozent auf 5 815,33 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 167,575 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,019 Prozent schwächer bei 5 806,34 Punkten, nach 5 807,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 5 815,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 770,13 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 519,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 789,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 048,87 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,66 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 837,53 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 3,69 Prozent auf 53,40 EUR), voestalpine (+ 0,88 Prozent auf 48,40 EUR), OMV (+ 0,73 Prozent auf 55,15 EUR), Wienerberger (+ 0,72 Prozent auf 30,80 EUR) und BAWAG (+ 0,67 Prozent auf 136,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Lenzing (-1,39 Prozent auf 24,85 EUR), DO (-1,15 Prozent auf 215,00 EUR), STRABAG SE (-0,96 Prozent auf 92,90 EUR), Andritz (-0,95 Prozent auf 73,05 EUR) und Vienna Insurance (-0,90 Prozent auf 66,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134 574 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,399 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

