BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX im Fokus 23.02.2026 12:26:57

Freundlicher Handel in Wien: Das macht der ATX aktuell

Freundlicher Handel in Wien: Das macht der ATX aktuell

Kaum bewegt zeigt sich der ATX am Mittag.

Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,14 Prozent auf 5 815,33 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 167,575 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,019 Prozent schwächer bei 5 806,34 Punkten, nach 5 807,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 5 815,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 770,13 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 519,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 789,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 048,87 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,66 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 837,53 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 3,69 Prozent auf 53,40 EUR), voestalpine (+ 0,88 Prozent auf 48,40 EUR), OMV (+ 0,73 Prozent auf 55,15 EUR), Wienerberger (+ 0,72 Prozent auf 30,80 EUR) und BAWAG (+ 0,67 Prozent auf 136,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Lenzing (-1,39 Prozent auf 24,85 EUR), DO (-1,15 Prozent auf 215,00 EUR), STRABAG SE (-0,96 Prozent auf 92,90 EUR), Andritz (-0,95 Prozent auf 73,05 EUR) und Vienna Insurance (-0,90 Prozent auf 66,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134 574 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,399 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu voestalpine AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BAWAG

mehr Analysen
12.02.26 BAWAG buy Deutsche Bank AG
22.01.26 BAWAG buy UBS AG
24.11.25 BAWAG overweight Morgan Stanley
23.10.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
24.07.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!