Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 2,14 Prozent höher bei 6 157,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 182,536 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,014 Prozent leichter bei 6 028,07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 028,92 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 028,07 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 193,79 Zähler.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 0,764 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 6 270,26 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 6 758,44 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 26.11.2025, einen Wert von 5 000,70 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15,06 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 7,74 Prozent auf 96,10 EUR), voestalpine (+ 4,51 Prozent auf 32,92 EUR), PORR (+ 3,32 Prozent auf 34,25 EUR), Erste Group Bank (+ 3,07 Prozent auf 107,60 EUR) und Palfinger (+ 2,72 Prozent auf 26,45 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Vienna Insurance (-0,96 Prozent auf 72,00 EUR), Verbund (-0,79 Prozent auf 69,30 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 30,25 EUR), Österreichische Post (+ 0,49 Prozent auf 31,05 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,54 Prozent auf 18,56 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 122 811 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,18 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at