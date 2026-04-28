Freundlicher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX nachmittags

Der ATX wagt sich am zweiten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,15 Prozent auf 5 772,54 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 165,140 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,040 Prozent auf 5 766,08 Punkte an der Kurstafel, nach 5 763,77 Punkten am Vortag.

Bei 5 819,11 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 749,98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 270,78 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 28.01.2026, einen Stand von 5 620,66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, lag der ATX noch bei 4 052,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,86 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5 972,19 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 1,31 Prozent auf 23,20 EUR), Raiffeisen (+ 1,13 Prozent auf 44,62 EUR), DO (+ 1,05) Prozent auf 172,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,90 Prozent auf 101,20 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,87 Prozent auf 16,16 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Verbund (-3,68 Prozent auf 62,75 EUR), Palfinger (-2,71 Prozent auf 35,90 EUR), AT S (AT&S) (-1,96 Prozent auf 90,10 EUR), Andritz (-1,30 Prozent auf 68,30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,80 Prozent auf 37,20 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 152 163 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,743 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,54 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at