Freundlicher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Mittag

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,14 Prozent auf 3 223,38 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 3 219,02 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 219,02 Punkte).

Bei 3 246,31 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 219,02 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 2,18 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 3 368,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 175,74 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 2 364,52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 21,26 Prozent. Bei 3 448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell voestalpine (+ 5,76 Prozent auf 44,80 EUR), Wolford (+ 3,74 Prozent auf 2,22 EUR), FACC (+ 3,17 Prozent auf 14,34 EUR), Wienerberger (+ 2,74 Prozent auf 15,77 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,00 Prozent auf 4,08 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Warimpex (-7,07 Prozent auf 0,46 EUR), OMV (-3,44 Prozent auf 71,55 EUR), PORR (-2,88 Prozent auf 30,35 EUR), AT S (AT&S) (-2,48 Prozent auf 216,00 EUR) und Rosenbauer (-1,29 Prozent auf 61,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 226 766 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,963 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at