Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 09.10.2026 12:27:10

Freundlicher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Mittag

Freundlicher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Mittag

Wenig verändert zeigt sich der ATX Prime aktuell.

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,14 Prozent auf 3 223,38 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 3 219,02 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 219,02 Punkte).

Bei 3 246,31 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 219,02 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 2,18 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 3 368,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 175,74 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 2 364,52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 21,26 Prozent. Bei 3 448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell voestalpine (+ 5,76 Prozent auf 44,80 EUR), Wolford (+ 3,74 Prozent auf 2,22 EUR), FACC (+ 3,17 Prozent auf 14,34 EUR), Wienerberger (+ 2,74 Prozent auf 15,77 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,00 Prozent auf 4,08 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Warimpex (-7,07 Prozent auf 0,46 EUR), OMV (-3,44 Prozent auf 71,55 EUR), PORR (-2,88 Prozent auf 30,35 EUR), AT S (AT&S) (-2,48 Prozent auf 216,00 EUR) und Rosenbauer (-1,29 Prozent auf 61,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 226 766 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,963 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rosenbauer

mehr Nachrichten

Analysen zu Rosenbauer

mehr Analysen
11.08.26 Rosenbauer buy Baader Bank
14.04.26 Rosenbauer buy Baader Bank
14.04.26 Rosenbauer buy Baader Bank
27.06.25 Rosenbauer buy Baader Bank
15.05.25 Rosenbauer kaufen Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 215,00 -2,93% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 108,60 -0,09% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,00 0,69% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 14,14 1,73% FACC AG
Lenzing AG 10,50 0,77% Lenzing AG
OMV AG 71,95 -2,90% OMV AG
PORR AG 30,05 -3,84% PORR AG
Rosenbauer 61,80 -0,32% Rosenbauer
voestalpine AG 44,56 5,19% voestalpine AG
Warimpex 0,50 0,00% Warimpex
Wienerberger AG 15,40 0,33% Wienerberger AG
Wolford AG 2,22 3,74% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,06 1,50% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 212,80 -0,19%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:07 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen