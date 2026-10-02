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ATX-Performance im Fokus 02.10.2026 17:58:45

Freundlicher Handel in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX

Freundlicher Handel in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX

Der ATX entwickelte sich am Freitag positiv.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,60 Prozent stärker bei 6 718,25 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 194,406 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,035 Prozent fester bei 6 680,72 Punkten, nach 6 678,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 749,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 638,65 Zählern.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 3,27 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wies der ATX 6 755,61 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 497,14 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 4 708,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 25,53 Prozent aufwärts. Bei 7 043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 10,40 Prozent auf 223,00 EUR), DO (+ 3,10 Prozent auf 193,00 EUR), Palfinger (+ 1,88 Prozent auf 27,05 EUR), Vienna Insurance (+ 1,55 Prozent auf 65,50 EUR) und voestalpine (+ 1,33 Prozent auf 44,32 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-29,54 Prozent auf 13,74 EUR), CA Immobilien (-1,85 Prozent auf 21,20 EUR), Erste Group Bank (-1,73 Prozent auf 113,60 EUR), Raiffeisen (-0,43 Prozent auf 58,35 EUR) und Verbund (-0,32 Prozent auf 63,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 695 288 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,041 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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AT & S (AT&S) 223,00 10,40% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,20 -1,85% CA Immobilien
DO & CO 193,00 3,10% DO & CO
Erste Group Bank AG 113,60 -1,73% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 13,74 -29,54% Lenzing AG
OMV AG 70,50 -0,21% OMV AG
Österreichische Post AG 30,75 0,82% Österreichische Post AG
Palfinger AG 27,05 1,88% Palfinger AG
Raiffeisen 58,35 -0,43% Raiffeisen
Verbund AG 63,20 -0,32% Verbund AG
Vienna Insurance 65,50 1,55% Vienna Insurance
voestalpine AG 44,32 1,33% voestalpine AG

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ATX 6 718,25 0,60%

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