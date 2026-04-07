Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Kursverlauf
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07.04.2026 09:28:55
Freundlicher Handel in Wien: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im ATX Prime
Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent auf 2 716,51 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent tiefer bei 2 706,71 Punkten in den Handel, nach 2 706,98 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 703,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 724,62 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der ATX Prime bei 2 686,13 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 07.01.2026, den Stand von 2 689,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, lag der ATX Prime bei 1 825,27 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,20 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Telekom Austria (+ 1,52 Prozent auf 9,34 EUR), Rosenbauer (+ 1,27 Prozent auf 47,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,11 Prozent auf 36,50 EUR), BAWAG (+ 1,07 Prozent auf 132,70 EUR) und Andritz (+ 0,99 Prozent auf 61,50 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-3,45 Prozent auf 2,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,40 Prozent auf 5,12 EUR), Polytec (-3,37 Prozent auf 3,44 EUR), Frequentis (-2,06 Prozent auf 76,20 EUR) und ZUMTOBEL (-1,87 Prozent auf 3,68 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 64 276 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,549 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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