CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Marktbericht 12.08.2026 09:28:49

Freundlicher Handel in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX

Freundlicher Handel in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX

Der ATX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Am Mittwoch notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,14 Prozent höher bei 6 682,11 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 186,228 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,008 Prozent fester bei 6 673,52 Punkten in den Handel, nach 6 672,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6 699,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 672,78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 0,435 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6 484,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 848,98 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 4 716,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,86 Prozent nach oben. Bei 6 780,42 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,76 Prozent auf 156,40 EUR), PORR (+ 1,31 Prozent auf 38,80 EUR), STRABAG SE (+ 1,30 Prozent auf 85,70 EUR), EVN (+ 0,53 Prozent auf 28,20 EUR) und CA Immobilien (+ 0,42 Prozent auf 24,15 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Wienerberger (-0,85 Prozent auf 21,04 EUR), Lenzing (-0,65 Prozent auf 23,10 EUR), voestalpine (-0,17 Prozent auf 47,26 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,00 EUR) und OMV (-0,15 Prozent auf 65,35 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31 021 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,003 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu CA Immobilien

mehr Nachrichten

Analysen zu CA Immobilien

mehr Analysen
25.06.26 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
22.05.26 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
02.04.26 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
29.08.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
11.04.25 CA Immobilien buy Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 165,20 8,54% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 24,00 -0,21% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 121,90 1,33% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,05 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 23,60 1,51% Lenzing AG
OMV AG 64,75 -1,07% OMV AG
Österreichische Post AG 30,90 -0,48% Österreichische Post AG
PORR AG 39,10 2,09% PORR AG
STRABAG SE 84,90 0,35% STRABAG SE
voestalpine AG 46,42 -1,94% voestalpine AG
Wienerberger AG 20,98 -1,13% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 710,19 0,56%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen