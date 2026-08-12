Freundlicher Handel in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX

Der ATX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Am Mittwoch notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,14 Prozent höher bei 6 682,11 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 186,228 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,008 Prozent fester bei 6 673,52 Punkten in den Handel, nach 6 672,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6 699,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 672,78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 0,435 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6 484,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 848,98 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 4 716,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,86 Prozent nach oben. Bei 6 780,42 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,76 Prozent auf 156,40 EUR), PORR (+ 1,31 Prozent auf 38,80 EUR), STRABAG SE (+ 1,30 Prozent auf 85,70 EUR), EVN (+ 0,53 Prozent auf 28,20 EUR) und CA Immobilien (+ 0,42 Prozent auf 24,15 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Wienerberger (-0,85 Prozent auf 21,04 EUR), Lenzing (-0,65 Prozent auf 23,10 EUR), voestalpine (-0,17 Prozent auf 47,26 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,00 EUR) und OMV (-0,15 Prozent auf 65,35 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31 021 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,003 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at